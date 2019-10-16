Бесплатно лечиться от рака можно в другом регионе

Я очень надеюсь, что этот материал никогда не пригодится тем, кто его сегодня прочитает. Но если вдруг в вашей жизни или в жизни ваших родных и близких прозвучал страшный диагноз онкология, я хочу, чтобы вы знали, как действовать, куда обращаться, где искать поддержку и альтернативное мнение. И самое главное: как попасть на бесплатное лечение по квоте в другие регионы, в клинику, которой вы доверяете, если вам не подходит терапия по месту жительства.

Онкобольные не любят говорить о своем диагнозе. Кто-то не хочет афишировать болезнь, кто-то боится сглазить улучшения, кто-то не хочет волновать близких. Поэтому героине нашего материала я хочу сказать огромное спасибо за то, что она согласилась поделиться своим уникальным опытом. Татьяна Сергеева (имя и фамилия изменены– Прим. редакции) сейчас борется с раком груди, пытаясь достичь ремиссии. И вот ее история.

Врачи молчат о вариантах

Татьяне 43 года, у нее двое сыновей (20 лет и 12 лет). Узнала она о своем диагнозе случайно. Подруга что-то нащупала у себя в груди, и гинеколог посоветовала сделать маммографию (рентгеновский метод исследования). Татьяна поехала на обследование за компанию, чтобы поддержать. В итоге оказалось, что у подруги все хорошо, у нашей героини – рак. После маммографии, биопсии и еще ряда исследований ей был поставлен диагноз. Татьяна, вытирая слезы, вспоминает:

— Я сразу подумала о своем втором сыне, он еще учится в школе — мне нельзя умирать. А еще шок, отрицание, апатия, растерянность. Самое страшное для меня был даже не диагноз, а полное отсутствие информации. Куда бежать? К кому? Что делать? Владимирские онкологи не были разговорчивыми. Я столкнулась с тем, что врачи не говорят о том, что поехать можно лечиться в другой регион, обратиться в такие-то больницы. О вариантах лечения, о возможности получить квоту я узнавала через Интернет. Мне очень не хватало адекватной памятки: звонить туда, идти сюда, сдавать то-то, дополнительно проконсультироваться можно там и там. Если тебе плохо, получить психологическую помощь можно здесь.

Сначала женщина попала на консультацию во владимирский онкодиспансер. Там подтвердили диагноз, предложили удалить полностью грудь. Но Татьяна решила все-таки получить еще одно мнение. В Нижнем Новгороде в Приволжском окружном медицинском центре посмотрели результаты обследования, тип опухоли (она гормонозависимая) и предложили сохранить грудь, удалив саму опухоль с окружающими тканями и лимфоузлы. Рассказали, что в данном случае это не хуже полного удаления, но нужно обязательно пройти лучевую терапию на оставшуюся часть груди. Это в дополнении к химии и таблеткам.

— Врач пояснил, что объем операции – мастэктомия или органосохраняющая операция — зависит не только от стадии, но и от расположения опухоли: одна она или несколько, смотрят также на агрессивность образования, — поясняет Татьяна, — Кстати, пока лежала в палате видела совсем молодых девушек. У них уже была мастэктомия, химия. Они полностью пролечились и пришли ставить импланты. Еще и смеялись, что год назад ни за что бы не подумали, что будут думать о красоте — лишь бы живыми остаться.

После операции в Нижнем Новгороде закрутилось все быстро: здесь же предложили остаться на химию, пояснив как важно соблюдать все строки начало химиотерапии после операции и между циклами введения препаратов. Химиотерапия, как и операция, проводились бесплатно – по квоте (как получить квоту, читайте ниже – Прим. редакции) Лучевую терапию Татьяна делала уже по месту жительства — во владимирском онкодиспансере. Курс был пройден успешно. Позади операция, химия, лучевая терапия, впереди — гормональная терапия. Лечение продолжается. И Татьяна готова на основе своего опыта дать советы тем, кто тоже сражается с диагнозом «онкология».

Семь советов пациента

Врачу принято доверять, но надо проверять

Иногда доверие ведет к плохим результатам. Не стесняйтесь дополнительно консультироваться у разных врачей. В эпоху Интернета не надо даже куда-то ехать, чтобы получить альтернативное мнение специалистов. Татьяне помогла группа в Фейсбуке «Рак излечим», а также платные консультации онкологов через Интернет. С ними она обсуждала диагноз и лечение. Прочитав кучу историй, Татьяна поняла: Москва не панацея, и в других регионах есть хорошие клиники.

Не теряйте времени

Чтобы ускорить процесс (при диагнозе «онкология» – времени терять нельзя), можно обследоваться платно, если позволяют финансы (анализ крови, УЗИ, КТ, МРТ и т.д.) Анализы перед операцией, химией действительны только 5 дней. С нашей бесплатной медициной успеть вовремя их сделать и получить результаты очень сложно, но можно, если все спланировать заранее.

Ищите квоты самостоятельно

Операцию, химию можно делать по квоте в больницах других регионов. Внимание! Не нужно ждать, что ваш лечащий врач сам вам предложит квоту на лечение в Нижнем Новгороде или Санкт-Петербурге, обзванивайте клиники самостоятельно, уточняйте наличие квот. Если вам подтвердили, что квота есть, требуйте, чтобы ваш врач подготовил все необходимые документы. Он обязан сделать выписку из амбулаторной карты пациента, приложив к ней результаты проведенных исследований. Подобный документ вправе предоставить онколог или терапевт. Помните, что квоту на операцию, химию получить не так сложно.

Квоты – величина непостоянная, они выделяются на отдельные операции, надо самостоятельно списываться с врачами, звонить в центры.

Принимайте помощь близких

Близкие и друзья важны, они не дают опустить руки и заставляют двигаться дальше. Если есть возможность, берите с собой на консультацию адекватного близкого человека/друга. Не всегда можно запомнить, понять и вникнуть в то, что говорит врач. С Татьяной ходил ее старший сын. Когда его не было рядом, женщина брала с собой диктофон, чтобы потом еще раз прослушать и понять, какой следующий шаг.

У вас свой путь

Не вступайте в разговоры с пациентами, если они начинают обсуждать болезнь, кто как лечился и когда умер. Вас это не касается, у каждого свой путь. В окноцентре и в больнице Татьяна слушала музыку, смотрела фильмы и старалась не общаться ни с кем, кроме врачей и медсестер.

Игнорируйте окружающих

В большинстве случаев они бестактны. Волосы Татьяны посыпались поздней весной, ходить в шапке или бандане было жарко и тошно. Она побрилась наголо. Друзья младшего сына интересовались: «Мать хиппует»? Тот, кто случайно узнавал о болезни, начинал ей предлагать парики, мол, не нужно шокировать общественность.

Не отчаивайтесь

Погрузившись в лечение, Татьяна узнала много историй, когда, казалось бы, в самых безнадежных случаях люди выходили в многолетние ремиссии. Конечно, одно слово «рак» — и земля уходит из-под ног. Но Татьяна верит, что все будет хорошо:

— Никто не знает, какой кирпич нам упадет на голову завтра. Нужно лечиться, а не сидеть дома на диване! Вы же лечите грипп, сахарный диабет и другие недуги. Так и здесь, формула проста. Узнаю о проблеме – слушаю врачей, собираю информацию – решаю проблему.

Свои права нужно знать

По закону граждане России имеют право на получение бесплатной медицинской помощи и лечение в стационаре по полису ОМС.

При подозрении на онкологическое заболевание консультация в первичном онкологическом кабинете или первичном онкологическом отделении медицинской организации проводится в срок не более 5 рабочих дней с даты выдачи направления. Срок выполнения исследований (гистологии) не должен превышать 15 рабочих дней с даты поступления биопсийного материала.

Начать оказание специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями обязаны не позднее, чем через 10 календарных дней после подтверждения диагноза или 15 календарных дней с даты установления предварительного заключения врача, если гистология для «опознания» опухоли не нужна.

Сроки проведения консультаций врачей-специалистов, диагностических инструментальных и лабораторных исследований, КТ, МРТ и ангиографии тоже регламентированы законодательством и не должны превышать 14 рабочих дней.

В случае нарушения сроков нужно обращаться в страховую компанию, выдавшую полис ОМС или региональный орган здравоохранения.

При амбулаторном лечении лекарства предоставляются онкологическим больным по рецептам врачей бесплатно. Данная льгота региональная, и она предоставляется по месту регистрации пациента. Региональный перечень льготных лекарственных препаратов содержится в числе приложений к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (утверждаются на каждый год).

Врач выписывает рецепт. Если выписанного лекарства нет в аптеке, аптечная организация, участвующая в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, обязана принять рецепт на отсроченное обслуживание и в течение 10 рабочих дней с даты обращения (15 — если рецепт выписывался по решению врачебной комиссии) обеспечить пациента выписанным препаратом.

Где искать бесплатную поддержку

Найти поддержку, получить совет и психологическую помощь можно через Интернет, по горячей линии в специальном проекте. Вот список организаций, которые действительно помогают:

— группа в Facebook «Рак излечим».

Здесь ведущие онкологи Москвы и Санкт-Петербурга консультируют бесплатно. В группе можно задать вопросы по персональным рискам, диагнозам, понять, куда нужно обращаться к онкологам, и найти поддержку.

— сообщество в Facebook «Женское здоровье».

Группа объединяет экспертов в сфере профилактики и лечения рака груди и оказывает информационную и психологическую поддержку женщинам с диагнозом.

— портал help-patient.ru для онкологических больных и их близких.

Обратившись туда, вы сможете оценить сложность ситуации, узнать, что делать в первую очередь. Вам также порекомендует адреса ближайших медицинских центров, объяснит права больных, в том числе на налоговые льготы.

— 8 800 100 01 91 горячая линия «Ясное утро»

Бесплатная круглосуточная поддержка в борьбе с раком. Не только онкобольным, но и их семьям.

— проект«Москва – столица здоровья».

Горячая линия: +7 (495) 587-70-88

Здесь помогают иногородним пациентам получить информацию о том, как попасть в московскую больницу. Все лечение бесплатно. Программа работает и для взрослых, и для детей! От вас – диагноз и полис ОМС.

— молодой владимирский социально-информационный проект «Среда пациента».

Здесь можно задать вопросы владимирским и ивановским оперирующим докторам, бесплатно получить их консультацию.

По ссылке можно ознакомиться с правами и обязанностями застрахованных лиц (полис ОМС).

ЦЕНТРЫ, где можно лечиться бесплатно

Здоровья вам и вашим близким!

Елена Середина

Заглавное фото: pp.userapi.com