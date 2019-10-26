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Беспилотные автомобили выйдут на дороги до конца года

Эксперимент пройдет во Владимирской области

Беспилотные автомобили протестируют на владимирских дорогах. Как сообщило Агентство городских новостей «Москва», произойдёт это до конца текущего года. Эксперимент коснется сразу несколько регионов России. В тестировании будут участвовать не только представители компании «Яндекс», но и другие разработчики.

До конца года количество регионов тестирования беспилотных автомобилей увеличится. Помимо Москвы это будут Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Самарская, Владимирская, Нижегородская Ленинградская области и Чувашская Республика, — рассказал в интервью агентству вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко.

Эксперимент пройдет в нескольких регионах.

Эксперимент по тестированию беспилотников на дорогах общего пользования стартовал в Москве летом этого года. Реальные условия должны помочь разработчикам технологии адаптировать ее к привычным российским условиям.

Ранее «Призыв» сообщал, что скоростную трассу Москва-Казань «отодвинули» от Клязьмы. Именно эта близость будущей дороги в границах Судогодского района вызвала большой общественный резонанс.

Ольга Ефремова 

Фото: somanyhorses.ru

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