«Белый дом» определился с кандидатурой главного по инвестициям

Новое назначение в администрации Владимирской области. Директором регионального департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности стал Денис Давыдов. К своим обязанностям он приступил накануне. Денис Давыдов родился в Муроме в 1980 году. В 2002 году закончил Военный университет Министерства обороны РФ и в 2010 году – Московский психолого-социальный институт, имеет высшее образование по специальностям «юриспруденция» и «финансы и кредит». До перехода на работу «Белый дом» он трудился в банках Москвы.

Кресло директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности пустовало больше года.

В июле 2018 года должность покинула Инна Хроменкова. В марте текущего года нового руководителя искали по конкурсу. Возглавить департамент пожелали пять претендентов, однако в итоге никого из них конкурсная комиссия не выбрала.

Ранее «Призыв» сообщал, что внутреннюю политику Владимирской области доверили Игорю Моховикову.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой областной администрации

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