Белорусские строители готовы взяться за аварийный мост в Коврове

Аварийный мост в Коврове, на который никак не находятся средства в бюджете, могут отремонтировать белорусские строители. Представители соседней республики готовы принять участие и в строительстве объезда Александрова. Предложение подключиться к возведению социальных объектов и дорог во Владимирской области поступило от представителей белорусского Министерства архитектуры и строительства в ходе состоявшегося в «Белом доме» совещания.

— Белорусская сторона готова подставить братское плечо. Мы качественно строим социально важные объекты за свой счёт «под ключ». Эта экспортная программа реализуется при финансовой поддержке Банка развития Республики Беларусь. У региона есть возможность выкупить объект, предварительно заложив его стоимость в бюджет на плановый период или используя средства федеральных программ. Это сокращает время на получение объекта и упрощает всю процедуру. Немаловажно также, что более 70 процентов строительных работ выполняют местные субподрядчики, — озвучил предложение заместитель начальника главного управления экономики и внешнеэкономической деятельности Алексей Шило.

Практика сотрудничества с белорусскими строителями во Владимирской области уже имеется.

В этом году введена в эксплуатацию школа на 1000 мест в Собинке, строительство которой в рамках договора субподряда осуществляло ОАО «МАПИД». Профильным департаментам областной администрации поручено подготовить предложения для белорусской стороны.

Путепровод в Коврове признали аварийным еще в 2016 году. Тогда горадминистрацией была обозначена сумма расходов на капремонт в размере 220 миллионов рублей, но уже летом 2017-го мэрия сообщила, что требуется 293 миллиона рублей. Последние цифры озвучили зимой этого года — ориентировочно 300 миллионов. По предварительной информации, капремонт моста затянется на два года. Но когда начнутся работы, до сих пор непонятно.

Ранее «Призыв» писал, что состояние аварийного путепровода через линию Горьковской железной дороги в Коврове вызывает тревогу у горожан. Ковровчане даже собирали подписи, пытаясь привлечь внимание властей к этой проблеме.

Ольга Ефремова

Фото Николая Фролова