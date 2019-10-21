Батареи жителей Вековки начали теплеть

В дома жителей замерзающий станции Вековка Гусь-Хрустального района пришло долгожданное тепло. Устав ждать, местные уже были готовы прибегнуть к крайним мерам – перекрытию железной дороги. Однако к делу подключились Следственный комитет и прокуратура.

— По результатам выезда сотрудников прокуратуры установлены факты некачественного выполнения монтажных работ, которые в настоящее время устранены, — сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

За срыв отопительного сезона главе администрации района внесено представление. В отношении его заместителя, курирующего подготовку объектов ЖКХ, возбуждено дело об административном правонарушении.

Чиновнику грозит штраф, правда, небольшой — в размере от 500 до 1000 рублей.

По результатам проведенной надзорным ведомством проверки установлено, что отопление многоквартирных жилых домов населенного пункта, а также детского сада и школы осуществляется от газовой котельной, собственником которой является ОАО «РЖД». В этом году там проводилась реконструкция теплосетей. Договор был составлен с ООО «Технопром».

Ранее «Призыв» сообщал, что недобросовестный подрядчик начал работы в середине сентября, провел их лишь частично, а с 12 октября и вовсе прекратил работу. В итоге полторы тысячи человек остались без тепла.

Ольга Ефремова

Фото: sterlibashevskierodniki-t.rbsmi.ru