Бариста из Владимира приготовил 300 эспрессо за час

Чтобы научиться готовить вкусный эспрессо, он сжег почти 50 килограммов кофе, вылил сотни неудачных чашек. Сейчас он, пожалуй, самый известный бариста во Владимирской области. Хотя сам Дмитрий Баринов этого слова не любит. Предпочитает, чтобы его называли кофейщиком. Сегодня за час он может приготовить около 300 порций эспрессо. Кажется, что о напитке из перемолотых кофейных зерен Дмитрий знает все. А тринадцать лет назад, когда впервые попал за стойку, не думал, что кофе так изменит его жизнь.

В этом году вместе с другом Дмитрий Баринов открыл кофейный бар в центре Владимира. Здесь не только можно попить кофе, но и принять участие в сенсорных сессиях (профессиональные дегустации). Чтобы ни с кем не перепутали, назвал свое заведение «План Б». Почему в названии нет слова «кофе» и каким должен быть настоящий напиток, Дмитрий Баринов расскажет в программе «Кофе ТВ»:

Подготовила Полина Тарбеева

Фото «Призыва»