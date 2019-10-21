Банк ВТБ поздравляет российскую сборную по спортивной гимнастике

13 октября завершился 49-й Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Штутгарте (Германия). Банк ВТБ с 2006 года является генеральным спонсором Федерации спортивной гимнастики России, а с 2009 года также и официальным партнером Международной федерации гимнастики (FIG).

Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории страны завоевала золотые медали первенства планеты в командном многоборье. Чемпионами мира стали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Иван Стретович, Давид Белявский, Денис Аблязин и Владислав Поляшов. Женская сборная взяла серебро в командном первенстве. В составе команды на турнире выступили Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина, Анастасия Агафонова, Дарья Спиридонова и Мария Пасека.

Кроме того, в личном многоборье Никита Нагорный и Артур Далалоян исполнили очень сложную программу, которая принесла им золото и серебро соответственно. Ангелина Мельникова завоевала две личных бронзовых медали (помимо командной серебряной): в вольных упражнениях и в личном многоборье.

В общем медальном зачете сборная России заняла второе место, завоевав 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали.

«На данный момент у России самая сильная мужская сборная по гимнастике в мире, и лучшее доказательство этому — фантастическая победа в командном многоборье. Гимнастика всегда была и будет красивейшим видом спорта, который требует полной самоотдачи, дисциплины, четкости, преданности общему делу. Сегодняшние достижения — это, в первую очередь, заслуга спортсменов и тренерского состава. Но важно также отметить, что победы в спорте — это, в том числе, и результат многолетней работы со спонсорами, которые обеспечивают стабильное долгосрочное финансирование. ВТБ в данном вопросе выступает за системный подход: банк является генеральным спонсором Федерации спортивной гимнастики России с 2006 года.

Я считаю, что команда подошла к чемпионату мира на пике формы и прекрасно выступила. Очень важно с таким же настроем, в такой же форме приехать на Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Мы все ждем от нашей сборной олимпийских медалей, и, я уверен, команда оправдает наши ожидания», — отметил Василий Титов, Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) и советник Президента — Председателя правления банка ВТБ.