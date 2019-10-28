Бабушкам и дедушкам не хватает внуков

Сегодня в России отмечается День бабушек и дедушек. К этому событию Владимирстат подготовил любопытную статистику. Оказывается, бабушки и дедушки испытывают острый дефицит во внуках. За последние 90 лет их среднее число сократилось почти в семь раз: если в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, то в 2019 году — только 81.

Эксперты нашли объяснение снижению числа внуков.

За послевоенным бумом рождаемости последовал спад 1960 – 1970-х годов, но самый глубокий провал произошел в конце 1990-х годов. Из-за этого мы видим такую картину: сравнительно много пожилых людей и мало детей — избыток бабушек и дефицит внуков, выражаясь экономическими терминами, уточняет Росстат.

Во Владимирской области, по данным на 1 января 2019 года, проживало почти 408 тысяч человек старше трудоспособного возраста: около 114 тысяч мужчин и почти 294 тысячи женщин. Среди них есть и потенциальные прабабушки и прадедушки в возрасте 90 лет и старше — 7,2 тысячи (1,2 тысячи мужчин и около 6 тысяч женщин).

На это количество бабушек и дедушек приходится 276 тысяч внуков (детей в возрасте от 0 до 9 лет — свыше 147 тысяч, подростков от 10 до 19 лет — около 129 тысяч). Получается, что в среднем на одну бабушку и одного дедушку во Владимирской области приходится один внук.

Насколько точен текущий подсчет и сколько бабушек и дедушек региона совместно проживают с детьми и внуками покажет предстоящая перепись-2020.

Ранее «Призыв» сообщал, что активным пенсионеркам Владимирской области предлагают поучаствовать в социальном проекте «Бабушка на час». В его рамках они будут помогать семьям с детьми.

Ольга Ефремова

Фото: culture.ru