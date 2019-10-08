Бабушка с правнуком погибли из-за электроплитки

Расследование уголовного дела по факту гибели 84-летней пенсионерки и ее 6-летнего правнука на пожаре в Гороховецком районе завершено. Причиной трагедии, которая случилась в апреле этого года, стала невыключенная электрическая плитка. К такому выводу пришли следователи. По данным пресс-службы СУ СКР по Владимирской области, в январе родственник подарил пожилой женщине электроплитку. Только вот в силу слабого зрения и возраста хозяйка дома пользовалась ей неосторожно, часто оставляла чайник на плитке, забывая выключить электрический прибор.

Так случилось и в ночь с 16 на 17 апреля. Из-за длительной работы электроплитки произошел пожар. В этот момент в доме находилась пенсионерка и два ее правнука. В какой-то момент старший из них, 9-летний мальчик проснулся, вышел на кухню и увидел открытый огонь. Ребенок разбудил родных, выскочил из горящего дома и побежал в дом к другой бабушке сообщить о происходящем.

Пенсионерка и младший правнук спастись не смогли.

Тела бабушки и ребенка были найдены после ликвидации пожара. Дом выгорел полностью.

Известно, что мама мальчиков, не имея возможности трудоустроиться в деревне, уехала в Гороховец на заработки. К детям она приезжала только на выходные и праздничные дни. Однако женщина планировала перевезти сыновей из сельской местности в город. За братьями в отсутствии мамы присматривали бабушка и прабабушка. По мнению следствия, особое внимание на семьею должны были обратить сотрудники органов системы профилактики. Семья находилась в трудной жизненной ситуации, относилась к категории малообеспеченных.

— Однако меры по защите прав детей принимались не в полном объеме. По требованию следователя СК России нескольким должностным лицам органов системы профилактики объявлены дисциплинарные взыскания, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что причиной пожара во владимирской многоэтажке мог стать компьютер. Пожарные эвакуировали из горящего дома семерых человек, двое из них – дети.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы СУ СКР России по Владимирской области