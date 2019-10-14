Автобус № 56 с сегодняшнего дня ходит до Лунево

Автобус № 56, курсирующий по маршруту «Центральный рынок — турбаза «Ладога», теперь довезет до Лунево. Правда, доехать до микрорайона можно будет только на утреннем рейсе. С сегодняшнего дня вместо рейса отправлением в 6.30 автобус будет выезжать от Центрального рынка в 6.30 и ехать до микрорайона Лунево. Обратный рейс во Владимир будет осуществляться в 6.43 с прохождением в 6.55 через турбазу «Ладога».

Решение принято по просьбам жителей.

В мэрии поясняют, что такое решение принято по многочисленным просьбам жителей Лунево. Сохранится ли рейс в дальнейшем, покажут результаты изучения пассажиропотока. Пока же в микрорайон Лунево ездят только автобусы маршрута № 13С.

Ранее «Призыв» писал, что два владимирских автобусных маршрута № 4С и 9С, соединяющие «Запекинье» с основной частью города, будут доезжать до улицы Полянка.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»