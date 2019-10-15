Авария на электросетях парализовала Лыбедскую магистраль

Огромные пробки образовались из-за неработающих светофоров на Лыбедской магистрали во Владимире. Встречные потоки на главной городской артерии встали, не в состоянии разъехаться без регулирования движения. В ГИБДД «Призыву» сообщили, что на самые оживленные перекрестки выставили инспекторов.

Светофоры отключили в центре Владимира и на Лыбедской магистрали.

Произошла авария на подстанции электроснабжения. Был отключен свет в этом районе. За полтора часа все неполадки устранили. Светофоры подключили заново. Многие автомобилисты, опоздавшие на работу, опубликовали гневные посты в соцсетях.

Как «Призыв» сообщал ранее, на несколько часов было приостановлено движение по Южному обходу из-за крупной аварии с грузовиками.

Анна Тумановская

Фото «Подслушано Автомобилистов Владимир»