Архитекторы показали Владимир будущего

Владимирские проектные бюро показали город будущего. Правда, там оказалось больше высоток, общественных и торговых центров, нежели школ, спорткомлпексов и кинотеатров. Проекты были представлены на пятнадцатой, юбилейной выставке профессионального мастерства архитекторов. Обычно на ней выставляется то, что в ближайшие годы будет построено. В этом году оказалось все скромнее, чем обычно. Даже члены жюри были расстроены.



Маститые авторы из проектных бюро, работающие исключительно по заказу инвесторов и администрации, разработали исключительно версии административных и жилых зданий. Члены жюри даже задумались приглашать на конкурс архитекторов из соседних регионов. Работы студентов, которые также участвовали в выставке, понравились им куда больше.

Наталья Богатырева, председатель Владимирского регионального союза архитекторов

Один проект мне очень понравился. Это музей архитектуры Золотого кольца девушки, выпускницы нашего университета.

Графика, все такое изысканное. Конечно, в этом году маловато работ.

Меньше строят, меньше проектируют. Но ценность конкурса в том, что здесь участвуют молодые архитекторы наравне с опытными.

Этот музей студенты вуза планировали построить вместе с набережной на реке Клязьме во Владимире. Жюри высоко оценило работу, присудив автору первое место за этот проект.

Садики, школы, интернаты, спорткомплексы и музеи решились спроектировать только студенты.

Нельзя сказать, что в регионе не строят социальных объектов. Просто власти теперь берут типовые проекты, реализованные в других субъектах РФ. Это выходит дешевле, с ними проще получить федеральное финансирование. В итоге местные проектировщики остаются без работы.



В итоге, первое место в конкурсе занял проект небольшого бизнес-инкубатора на проспекте Строителей. А среди реализованных проектов победителем стал «Владимиргражданпроект», который разработал реконструкцию школы в Камешково. С ним соревновался проект другого бюро – сквер на улице Чайковского.

Как «Призыв» сообщал ранее, владимирские архитекторы спроектировали будущий парк «Добросельский». Беда в том, что работа оказалось столь масштабной, что реализовать ее смогут только через несколько лет.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»