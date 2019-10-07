Арбитражный суд Владимирской области поддержал антимонопольный орган

16 августа 2019 врио руководителя Владимирского УФАС России признала ООО «Специализированный застройщик «Аскона Инвест» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и привлекла к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства Российской Федерации в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Поводом к возбуждению административного дела явилось решение по возбужденному делу, по результатам которого Комиссия Владимирского УФАС России признала рекламу, размещенную наружной рекламной конструкции, расположенной на перекрестке ул. Добросельская и Суздальский проспект, рекламы следующего содержания: «Квартира в Танеево парк- Единственный показатель статуса!, застройщик ООО «СЗ «Аскона Инвест»..проектная декларация на сайте http://askonainvest.ru», ненадлежащей и нарушающей п.1 ч.3 ст.5 ФЗ «О рекламе».

Арбитражный суд Владимирской области оставил постановление о привлечении ООО «Специализированный застройщик «Аскона Инвест» к административной ответственности без изменения, жалобу Общества — без удовлетворения.

«Владимирское УФАС России»