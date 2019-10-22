Аномальная осень накормила владимирцев клубникой и малиной

Аномальная теплая осень позволила садоводам полакомиться свежей малиной и клубникой. Фотографиями спелых ягод жители Владимирской области поделились в социальных сетях. Правда, владимирцы отметили, что недостаток солнца сделал свое дело и ягоды не такие сладкие, как летом.

Синоптики, в свою очередь, объясняют, что столь теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон.

— Циклон высокий, поэтому он долго стоит. И ветра в нем почти нет, — пояснил «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд отметил, что устойчивые антициклоны не характерны для середины осени. При этом их приход становится тенденцией, аномально теплая погода фиксировалась и прошлой осенью.

Эксперт видит причину этого в глобальном потеплении климата.

Теплая погода продержится во Владимирской области, как минимум, до конца недели. Обойдется и без затяжных дождей. В дневные часы ожидается +11…+13 градусов, по ночам +5…+9 градусов.

Несмотря на теплую осень, вирусы вовсю атакуют жителей Владимирской области. Ранее «Призыв» сообщал, что эпидпорог по ОРВИ превышен на 5 процентов.

Ольга Ефремова

Фото: talkypic.com