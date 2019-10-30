Андрей Шохин предложил снести два этажа спорного дома

Урезать так урезать! Сити-менеджер областного центра Андрей Шохин предложил частично разобрать высотный дом в Коммунаре для того, чтобы ввести его в строй. Сейчас здание не может пройти приёмку из-за «перебора» в этажности. По проекту этажей семь. По факту — девять. Два лишних. Их градоначальник и наметил к сносу. Между тем квартиры в доме уже распроданы. Заселения ждут около сотни семей.

Люди начали покупать квартиры в доме № 19 по улице Центральной еще в 2015 году.

Новостройка готова. Дом уже подключен к коммуникациям. Но собственников квартир туда не пускают. Не положено. Потенциально все они — обманутые вкладчики. Ведь сроки заселения уже вышли. Если сработает план сити-менеджера (что будет прецедентом для Владимира, где дома, построенные с нарушениями, — не редкость), то часть жильцов также лишатся обещанных квартир. Тех, что были проданы на злополучных восьмом и девятом этажах.

Угрозы снести или разобрать высотки, чей конечный вид никак не соответствовал заявленному изначально или явно противоречил правилам застройки во Владимире, звучали ранее не раз. Помнятся дома в створе Лыбедской магистрали, на улице Семашко, пресловутый «Утюг» на Горького и гостиница «Панорама» в самом центре города. Но они устояли. А жилой дом в Коммунаре — не в зоне исторического ядра. А вот поди ж ты!

— С «Утюгом» было по-другому. Там документов не было, но решили вопрос. Нюансы разные, — считает глава администрации Владимира Андрей Шохин. — Мы встречались с застройщиком дома в Коммунаре, решали. Но надо только сносить два этажа. Жителям надо ждать.

Дома застройщика в Загородном раскупаются, как горячие пирожки.

Строительная компания возвела несколько многоэтажек в Коммунаре, которые успешно раскупили и заселили. Жители довольны. И только с одним домом случилась неприятность.

— Мы будем добиваться статуса обманутых дольщиков. Нельзя нас не замечать. После серии публикаций в СМИ застройщик вызвал нас на очередной разговор. Ждём, что нового нам скажут. Мы записались на прием к Деевой, Сысуеву. Надеемся на результат, — сообщил дольщик дома № 19 Антон.

Власти рапортуют о том, что во Владимире нет новых обманутых дольщиков, а со старыми вопросы решены. Но эта информация расходится с реальностью. До сих пор не расселили дольщиков Юрьевца, Коммунара, Варваринского проезда, проспекта Ленина. Чиновники говорят, что договоренности с новыми застройщиками есть, те готовы построить новые дома и предоставить там жилье людям. Но дальше разговоров дело не идет.

«Призыв» ранее выезжал в Коммунар на встречу с обманутыми дольщиками. Люди устали слушать обещания застройщиков и областных властей и готовы обратиться в другие инстанции. И уже подумывают выйти на одиночные пикеты.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»