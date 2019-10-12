Андрей Шохин пообещал не застраивать парк «Дружба»

Новый виток в нашумевшей истории с застройкой территории в районе парка «Дружба». Мэрия опубликовала на официальном сайте обещание главы администрации города Андрея Шохина защитить зеленую зону. Слова выбраны предельно аккуратно: не называется конкретная территория в районе парка, не звучит термин «лугопарк», подчеркивается сохранность социальных мероприятий, как то лыжня Прокуророва и отказ от строительства дороги.

—Как глава администрации и коренной владимирец еще раз повторяю, что лично гарантирую защиту парка «Дружба» от застройки. Сначала экология, затем идеология, — приводит слова Андрея Шохина пресс-служба городской администрации.

Хотя в генплане и сократили зону застройки около парка, но ее все равно оставили.

В мэрии подчеркивают, что нормативы по озеленению будут выполнены. К 2037 году на каждого человека придется 17 квадратных метров зеленых насаждений.

По официальным данным, за три последних года во Владимире открыли 10 новых скверов и общественных пространств. Правда, ради их строительства вырубили десятки деревьев и кустарников. Взамен же появились мощеные плиткой аллеи и газоны. Тем не менее, в мэрии обещают, что в ближайшее время займутся благоустройством двух самых зеленых парков города: у ДдЮТ и «Добросельский». Хочется надеяться, что при этом ни одно дерево не пострадает.

Власти приглашают активистов к диалогу, но время и место будущих встреч пока не известны. «Призыв» будет следить за развитием событий. Как мы сообщали ранее, генпланом предусмотрено создание зеленой зоны в районе ТЭЦ. Столичные проектировщики, выполнявшие корректировку генплана, считают, что промзона может стать подходящим местом для отдыха горожан.