Алкомаркеты выгоняют из жилых домов

Алкомаркеты, торгующие в жилых домах спиртным ночь напролет, перестанут существовать. На федеральном уровне нашли способ, как с ними бороться. Инициатива о принятии такого шага исходила от регионов, Госдума РФ подготовила изменения в закон о госрегулировании производства и продажи алкоголя — проект поддержали депутаты Заксобрания Владимирской области. В нормативный акт будут внесены изменения, и когда в ГД его примут во втором чтении, регионы получат право ограничивать торговлю спиртным.

Согласно поправкам, в период с десяти вечера до восьми утра запрещено продавать алкоголь в розлив в кафе, расположенных в многоквартирных домах. Депутаты Заксобрания подробно изучил корректировки и добавили еще одну — не только в домах, но и на прилегающих к ним территориях. Единственное, что потребуется для запрета — это решение общего собрания жильцов.

Депутаты ЗС поддержали запрет ночных алкомаркетов

Напомним, по многочисленным обращениям жителей депутаты 33-го региона еще в 2014 году приняли областной закон, ограничивающий торговлю спиртным. В нем частично были прописаны аналогичные нормы. Но с января 2018 года полномочия регионов в сфере оборота алкоголя были урезаны, и закон пришлось отменить. Торговля горячительными напитками под звёздным небом развернулась снова, и пошли жалобы от жителей, уставших от шумных ночных компаний и инцидентов.

Как «Призыв» сообщал ранее, жители Владимирской области стали больше приобретать алкоголя. Об этом говорит статистика и рост доходов в бюджете, куда поступают средства от акцизов на алкоголь. Так что ограничительные меры весьма актуальны.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»