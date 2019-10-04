Алексей Мигачев прокомментировал прекращение уголовного дела

Уголовное дело в отношении бывшего главного эколога Владимирской области прекращено. Произошло это по истечении срока давности. И как пояснили «Призыву» в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области, в конечном итоге Алексею Мигачеву было предъявлено обвинение по статье 293 УК РФ «Халатность». Экс-чиновника «Белого дома» не реабилитировали, но прекратили уголовное преследование с согласия обвиняемого.

«Призыву» удалось дозвониться до самого Алексея Мигачева. Новость о прекращении уголовного дела он прокомментировал сдержанно. Даже по голосу можно было понять, что решение это далось ему нелегко.

— Все нормально. Хорошо, что так. Завершили и завершили. У нас по-другому не бывает, — отметил Алексей Мигачев. — Будем дальше двигаться. Сейчас я работаю в «Энергосбыте», а дальше видно будет.

Уголовное дело в отношении некогда высокопоставленного чиновника длилось без малого два года.

Алексея Мигачева обвиняли в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) при передаче в разработку карьера «Астафьево» без проведения торгов. Это привело, как считало следствие, к потерям бюджета на сумму более 42 миллионов рублей.

Почти пять месяцев Алексей Мигачев провел под домашним арестом. За это время бывший начальник областного департамента природопользования и охраны окружающей среды научился работать с деревом.

— Пока я был под домашним арестом, я научился резать по дереву, сначала делал безделушки, потом понял, что они никому не нужны, и начал вырезать украшения для жены, – рассказывал он о быте домашнего «арестанта».

Коллеги Алексея Мигачева еще в начале расследования выступили в его защиту, написав открытое письмо. Несмотря на это, летом прошлого года Алексей Мигачев уволился из «Белого дома». Свое решение он объяснил на своей странице в Facebook.

Ранее «Призыв» сообщал, что Алфию Мокшину заключили под стражу. Её подозревают в серьезном коррупционном преступлении.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»