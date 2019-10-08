Александровский театр драмы готовит две премьеры

Александровский муниципальный театр драмы и Владимирский областной театр кукол третий год принимают участие в проекте Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой родины». В рамках проекта учреждениям культуры выделяются средства из федерального, областного и местного бюджетов на укрепление материально-технической базы и создание условий для расширения репертуара.

В этом году на эти цели двум театрам Владимирской области выделено более 14 миллионов рублей.

Александровский театр драмы в прошлом году благодаря партийному проекту поставил три спектакля: «Небесный Иерусалим», «Ночь перед Рождеством» и «Времена жизни». В этом году учреждению культуры было выделено более 6 миллионов 600 тысяч рублей. Средства направлены на приобретение современного светового и звукового оборудования, сценических конструкций, постановку новых спектаклей. Для жителей и гостей города Александрова подготовлены две премьеры. Спектакль «Королева» по сказке Г.-Х. Андерсена «Снежная королева» поставит режиссер и актер театра «Ленком» Сергей Дьячковский. В постановке будет использована компьютерная графика. Второй премьерный спектакль — «XXXIII.RU. Мистерия» (режиссер Алексей Чернобай) по произведению Антона Филинова «Владимирцы». В нем будут задействованы известные актеры московских театров.

— Я хочу выразить огромную благодарность партии «Единая Россия» за реализацию проекта «Культура малой родины», за поддержку театров в малых городах нашей страны, — сказал художественный руководитель Александровского муниципального театра драмы Алексей Чернобай. – Благодаря этому проекту наш театр идет в ногу со временем, мы закупаем новое оборудование, воплощаем в жизнь наши творческие идеи. Наши зрители видят, как развивается театр, приходят на спектакли вместе со своими друзьями и знакомыми. Проект «Культура малой родины» — это большой вклад в развитие культуры нашего Александровского района.

— Театрам необходимо оказывать всестороннюю поддержку, они играют важную роль в развитии и воспитании подрастающего поколения и культурной жизни общества, — уверена председатель общественного совета проекта «Культура малой родины», депутат Законодательного Собрания Владимирской области Лариса Гаврилова. – Участие в проекте партии «Единая Россия» «Культура малой родины» помогает театру расширять репертуар и внедрять новые формы работы с населением.

Елена Иванова

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