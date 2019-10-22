Агрессивный грабитель забросал продавщицу продуктами

Житель Мурома забросал продуктами продавщицу, которая уличила его в краже. Инцидент произошел в местном магазине 20 октября. По информации пресс-службы управления МВД по Владимирской области, грабитель плохо держался на ногах, был пьян и явно не настроен на конструктивный диалог с работниками торговой точки.

Несмотря на агрессию со стороны «покупателя» продавщица сумела нажать тревожную кнопку. Но место прибыли сотрудники ЧОПа. Правда, их появление грабителя смутило несильно. Мужчина решил продолжить конфликт и даже вступил с охранником в драку.

Пьяного грабителя пытались угомонить охранники и полиция.

— 20 октября в 17.00 на пульт дежурного Муромского отделения полиции поступил сигнал из магазина, расположенного на улице Ленина. Сообщалось о драке между местным жителем и сотрудником частного охранного предприятия, — пояснили «Призыву» в пресс-службе регионального управления МВД. — Грабитель был в нетрезвом состоянии. Чтобы его утихомирить, охранник применил газовый пистолет. Мужчина привлечен к административной ответственности.

Ранее «Призыв» сообщал о продавщице ночного магазина, отправившей в нокаут разбуянившегося покупателя. История Карины Еремеевой прогремела на всю страну.

Полина Тарбеева

Фото: dddkursk.ru