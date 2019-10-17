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Адвоката простили за смертельное ДТП

Уголовное преследование прекращено

Муромский адвокат, совершившая смертельное ДТП, избежала наказания. Уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, сообщает СУ СКР по Владимирской области. Следствием и судом установлено, что 15 марта прошлого года 33-летний адвокат, двигаясь на автомобиле «Opel» по федеральной трассе в сторону Владимира, нарушила правила дорожного движения.

Водитель не сбавила скорость на обледенелой дороге и на повороте вылетела на полосу встречного движения. Там автомобиль столкнулся с другой иномаркой «Volkswagen», двигавшейся в попутном направлении. Пассажир автомобиля «Opel», коллега и приятельница обвиняемой,  получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

Уголовное преследование прекращено.

Потерпевшая сторона приняла извинения обвиняемой и заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования по основанию примирения сторон, — сообщает пресс-служба Следкома.

У 42-летней погибшей остался несовершеннолетний ребенок, опеку над которым взял супруг женщины.

Ранее «Призыв» сообщал, что сбивший на «зебре» в Мелехово двоих подростков водитель «BMW» попросил прощения.

Ольга Ефремова 

Фото: yr-expert.com

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