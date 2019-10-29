Администрация области запустила утку

Администрация области отчиталась о выполнении госпрограммы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания». Точнее, об одном из направлений этой программы — приобретении и выпуске в дикую природу водоплавающей дичи. Делается это для насыщения охотничьих угодий. В 2019 году в водоёмы региона выпустили 7000 особей молодняка кряквы. В то же время в период летне-осенней охоты на пернатую дичь ежегодно выдается около 8 тысяч разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

— Выпуск молодняка в естественную среду обитания позволяет увеличить численность водоплавающей дичи и снизить охотничью нагрузку на дикую популяцию птиц, — поясняется в пресс-релизе.

Молодняк выпустили во все муниципальные районы области, за исключением Кольчугинского, Селивановского и Юрьев-Польского.

На закупку утят из казны было направлено 1 миллион 703 тысяч рублей, сообщила пресс-служба администрации области. Всего на мероприятия госпрограммы в 2019 году будет затрачено более 10 миллионов рублей, преимущественно из областного бюджета. Программа рассчитана до 2021 года и включает в себя проведение авиаучета численности и распространение лося, ветеринарно-профилактические работы с дикими животными, мониторинг состояния объектов животного мира, в том числе группировок гадюки обыкновенной и другие мероприятия.

Утят выпустили в водно-болотные угодья с подходящими условиями. К этим мероприятиям, заранее согласованным с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, привлекались общественные охотинспекторы, опытные охотники и неравнодушные граждане.

Макар Кузьмин

Фото cdn.pixabay.com и аvatars.mds.yandex.net