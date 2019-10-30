«Дискотеку 80-х» проведет Алиса из «Яндекса»

Sandra, Bad Boys Blue, Сергей Минаев, LondonBeat, Pupo, Андрей Державин, Alphaville. Хотите услышать их вживую, а если повезет, ничего за это не заплатить? Тогда читайте внимательно. Эти и другие артисты выступят на 18-м музыкальном фестивале «Авторадио» — «Дискотека-80»(12+). Грандиозное событие запланировано на 29 ноября. Почему столько лет музыка 80-х не теряет популярности, какие сюрпризы организаторы приготовили в этом году и как слушатели из Владимира могут получить пригласительные, рассказала главный редактор «Авторадио — Владимир» Анастасия Колова.

— Включаю «Авторадио», а там МОТ поет песню «Перекрестки». Насть, расскажи, пожалуйста, про ваш музыкальный формат и при чем тут «Дискотека-80»?

— В эфире «Авторадио» давно звучит не только музыка 80-х. Это то, с чего наше радио начиналось. Но уже несколько лет назад мы взяли курс на, скажем так, омоложение аудитории. В эфире «Авторадио», кроме дискотеки 80-х, есть и рок (русский и зарубежный), и русская поп-музыка, и даже рэп. Мы стараемся не ограничивать себя какими-то возрастными рамками, поэтому у нас часто появляются даже модные новинки. То, что раньше считалось неформатом, теперь может звучать в утреннем или в вечернем эфире.

— Получается, музыка в эфире меняется, а «дискотека» остается из 80-х. Как считаешь, почему людям так нравится это время?

— Каждый раз я удивляюсь тому, что на нее приезжают со всей страны. Это ведь нужно организовать целое путешествие. Летят с Дальнего Востока, из Калининграда, Сочи. Приходят целыми семьями, много молодежи.

Да, это отличная музыка, 80-е – это время, когда произошли революционные изменения в мировой эстраде. Появилось то диско, которое стало знаком своего времени. Это желание послушать хорошую музыку, хорошие хиты, увидеть классное красочное шоу. Наверное, в этом весь секрет.

Но думаю, дело здесь еще в том, мы делаем настоящее современное шоу.

— Чем удивляет это шоу?

— Каждый год это какие-то совершенно новые, очень высокого уровня спецэффекты, новый видеоряд, это какие-то новые фишки. В прошлом году, например, всех поразила группа Secret Service. Они всегда выступали старым составом, а в прошлом году представили своего нового солиста. По сравнению с остальными он довольно молод. Это к слову об омоложении «Дискотеки».

В прошлом году выступала всеми любимая C. C. Catch. Она не меняется абсолютно. Такая же красотка и точно так же зажигает. Дима Маликов был, вспоминал, как ровно 28 лет назад собрал первый в своей карьере «Олимпийский». И мне кажется, что за эти 28 лет он тоже никак не изменился. Все такой же длинноволосый, красивый и сладкоголосый.

Но больше всех я ждала Сергея Лемоха с его танцевальными хитами. Я зажигала под них в детстве. Когда Сергей вышел на сцену, я вскочила с места вместе со всем залом. Мы танцевали, как в последний раз. Реально круто. Лемох скачет, как молодой – столько у него энергии.

— А что за фишки в этом году?

Главная интрига в том, что ведущей концерта будет Алиса (голосовой помощник «Яндекса». — Прим. ред.).

А специальным гостей пригласили группу «Руки вверх», которая, как вы понимаете, к 80-м не имеет никакого отношения. Но она будет восполнять ностальгию уже по 90-м. Ну и потанцевать под Жукова будет классно.

— Почему стоит хотя бы один раз в жизни побывать на «Дискотеке-80»?

— Потому что это настолько атмосферно и настолько заряжает тебя положительной энергией, положительными эмоциями, радостью на многие-многие дни вперед. Это происходит осенью, когда очень мало солнца, мало радости, а новогодние праздники еще далеко. А тут ты можешь просто оторваться, несколько часов танцевать в едином порыве, всей многотысячной толпой – это очень здорово. «Дискотека» омолаживает лучше любого СПА.

— Как думаешь, сколько проживет проект?

— Недоброжелатели говорят, что «Дискотека-80» скоро изживет сама себя, но, мне кажется, она будет существовать вечно. Пока есть люди, которым нравится такая музыка с одной стороны сцены, пока есть люди, которые поют такую музыку с другой стороны сцены, пока есть люди, которые делают такое мегашоу, проект будет существовать.

Естественно, он будет видоизменяться, становиться современнее и современнее. Возможно, более молодые артисты будут выступать с каверами песен 80-х. У нас в стране их [каверы] очень любят.

«Дискотека-80» пройдет в Москве 29 ноября на сцене «ЦСК АРЕНЫ».

Кстати, попасть на музыкальное событие можно бесплатно. Для этого нужно внимательно слушать эфир «Авторадио Владимир» с 11 по 15 ноября и ловить условный сигнал «Будем танцевать». Когда услышите, звоните в эфир по телефону 47-104-8. Выполните задание диджея — и два билета у вас в кармане!

Всем удачи! Дерзайте!

Юлия Назарова

Фото: allfest.ru