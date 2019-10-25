Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «КС-Строй» на положения документации при проведении электронного аукциона на Капитальный ремонт «ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница. Городская поликлиника №2» по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина д.1.

Заявитель полагает, что документация данного электронного аукциона содержит нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок, в частности нарушение сроков даты окончания приема разъяснений.

Представитель уполномоченного органа возразил относительно довода жалобы, выразил мнение о его необоснованности.

Изучив материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «КС-Строй» на положения документации необоснованной.