84% выпускников из Владимира поступили в вузы

В самом разгаре учебный год, и «Призыв» решил узнать, как же сложилась судьба школьников Владимирской области, которые всего несколько месяцев назад сдавали ЕГЭ, надеясь набрать максимальное количество баллов и поступить в вузы. Сбылась ли мечта, и каковы результаты?

Выпускники 11-х классов школ Владимира преимущественно идут в высшие учебные заведения. Из 1580 ребят поступили в вузы 1334 человека. Это 84%. Причем в иногородние институты и университеты уехали 589 человек. Городское управление образования подсчитало всех, кто поступил платно и бесплатно. Градацию не проводят, главное — результат. Но многие учатся на бюджетных местах. Ведь результаты по ЕГЭ вполне приличные.

Десять выпускников получили сто баллов по результатам экзаменов. В среднем, подрастающее поколение владимирцев сдает иностранные языки на 76-78 баллов, русский — на 75, литературу — на 67, а математику — на 59.

Ребята, получившие максимальные показатели, учились в школах № 2, 8, 25, 36, гимназии № 3 и промышленно-коммерческом лицее. К примеру, литературу и химию на сто баллов сдали дети из гимназии № 3. Любопытно, что среди отличившихся нет выпускников из гимназии № 23.

30 юных владимирцев выпустились из школ в 2019 году со справкой, неудачно сдав ЕГЭ.

А вот 65 выпускников отказались от дальнейшей учебы. У кого-то были объективные обстоятельства (служба в армии, работа), а у кого-то не очень. Им придется наверстывать упущенные знания в течение этого года и пытаться пересдавать ЕГЭ.

Еще одна любопытная тенденция. Только 25 выпускников из владимирских школ выбрали заочную форму обучения — это полтора процента. Совмещать работу и учебу решаются немногие молодые люди. Примерно половина учеников (около 1500 владимирцев) уходит после 9-го класса, предпочитая среднее профзвено.

Управление образования обнародовало результаты интересного исследования. У многих детей отсутствие учебной мотивации, выявленное в дошкольном возрасте, сохраняется на протяжении школьной жизни. С каждым годом мотивация к 9-му классу снижается. Если в 2018 году она была на уровне 91%, то в этом уже 78%. Так что неудивительно, что часть детей предпочитает перебраться в среднее профессиональное звено.

Причина такой мотивации не столько в нежелании учиться, сколько в практицизме родителей и детей. Многие не видят смысла продолжать обучение в школе, когда за те же два года можно получить специальность. За это время ребенок сможет сделать более осознанный выбор своего будущего. И далее либо пойти в вуз, либо на работу.

На территории области картина немного другая. По данным департамента образования, 95% учеников продолжают обучение после выпуска из школы. В 2018 году в вузы поступили 4053 выпускника, это почти 77% от общего числа ребят.

Как сообщают федеральные издания, ректоры ведущих вузов страны отмечают интерес у абитуриентов к цифровой сфере, все больше ребят выбирают IT-специальности. Во Владимире же популярностью пользовались такие специальности, как «Программирование в компьютерных системах», «Информационные системы и программирование», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». Конкурс в тот же владимирский вуз довольно высокий — 8-11 человек на место.

Как сообщал «Призыв» ранее, в 21 сельской школе Владимирской области открылись образовательные центры цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». А это значит, что больше выпускников этих школ смогут выбрать наиболее популярные и востребованные на рынке труда специальности.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»