60 тысяч мальков царской рыбы выпустят в реку Серую

Работы по очистке реки Серой в черте Александрова протяжённостью около 7,5 км близятся к завершению. Остаётся провести восстановительные мероприятия. Так, на прибрежной территории высадят деревья. А еще в реку запустят около 60 тысяч мальков стерляди. Работы велись с 2015 года в рамках нацпроекта «Экология». Их общая стоимость составила чуть более 86 млн рублей.

Сбросы промышленными предприятиями сточных вод с 1932 года привели к образованию токсичных донных отложений. В русле реки скопилось большое количество стволов старых деревьев, отработанных покрышек, бетонных блоков, кирпичей, битого стекла и прочего мусора. Река перестала самоочищаться. В паводковый период заиление и завалы деревьев приводили к подтоплению территорий города.

В результате проведенных работ в Серой должно повыситься качество воды, восстановится и ее самоочищающаяся способность. По мнению экологов, река должна прийти в норму в ближайшие три года.

Ранее «Призыв» сообщал, что царской рыбой зарыбляли Оку в районе Мурома. В реку выпустили около 140 тысяч мальков.

Ольга Ефремова

Фото: rostovgazeta.ru