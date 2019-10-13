400 тонн мусора собрали на субботнике во Владимире

Более 16 тысяч человек вышло на общегородской субботник. Генеральная уборка проходила на 34 городских площадках. Особое внимание традиционно уделили общественным местам. Погода не препятствовала масштабной уборке. До обеда в городе было солнечно. Добровольцы собрали около 400 тонн опавшей листвы, сухих веток и мусора. Окончательные итоги общегородского субботника будут подведены в понедельник.

На субботник вышли более 16 тысяч человек.

В уборке помимо добровольцев и чиновников приняли участие 650 предприятий и организаций. 40 управляющих компаний приводили в порядок придомовые территории. Глав районных администраций попросили не затягивать с вывозом мусора.

— В дополнение к муниципальной коммунальной технике на улицы направлено 118 единиц уборочного и грузового транспорта для своевременного вывоза собранного мусора, — сообщается на сайте мэрии.

Ранее «Призыв» сообщал, что на субботник вышли регбисты. В рамках субботника они убрались на спортивной площадке в Стрелецком сквере, а также привели в порядок хоккейные коробки на Горького,40 и Горького,60.

Татьяна Данилова

Фото vladimir-city.ru