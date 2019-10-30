30 соток земли в Сновицах отдают под детскую площадку

Около 30 соток выделила администрация Суздальского района под строительство детской площадки в посёлке Сновицы. Местные жители об этом просили давно: район большой, а ребятне играть негде. Площадка — судя по размерам, даже со спортивным полем – должна появиться на улице Горьковской в районе Верхних Сновиц.

— Большими усилиями найден участок неразграниченной государственной собственности. Он зарос и уже в некоторых местах превращается в помойку. Здорово, если вместо бурьяна там будет современная детская площадка, — говорит местная жительница Елена Манько. – Коттеджный посёлок большой, детей много. Они тут по полям слоняются, вместо того чтобы поиграть в мяч, просто встретиться, погулять.

Документы на передачу земли в муниципальную собственность оформляются, сообщили жителям в администрации района.

Процесс оформления участка должен завершиться до конца года. Дальше нужно будет определиться с проектом, финансированием, исполнителями работ.

— В настоящее время произведены кадастровые работы. Утверждена схема земельного участка. Участок встанет на учёт в кадастр и будет предоставлен администрации Новоалександровского сельского поселения для размещения детской площадки, — уточнила Светлана Фомина, председатель комитета управления имуществом и землеустройством райадминистрации.

В Сновицах проживает порядка 2000 человек. Дети вынуждены играть либо на маленькой детской площадке у автобусной остановки, либо ездить для этого во Владимир. Поэтому новую игровую зону здесь в посёлке очень ждут.

— Очень хорошее место. При грамотной планировке здесь можно чудесно всё благоустроить. Попросим помощи у спонсоров, у фондов, что-то сделаем сами. Здесь живут активные люди. Пять линий улиц. Десятки многодетных. Мы готовы даже софинансировать эту площадку, — уверена Елена Манько.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Сновиц выступили против освоения местного луга. Власти хотят пустить 75 гектаров земли сельхозназначения под застройку.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»