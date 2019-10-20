20% владимирцев не могут себе позволить покупать одежду

Во Владимирской области у 0,4% граждан не хватает денег на еду, а почти 20% испытывают затруднения с покупкой одежды и оплатой коммунальных счетов, сообщает ИА REGNUM. В 2018 году их было 21,4%. В ЦФО таких респондентов 12,7%, всего в России — 14,1%.

Положительная тенденция все-таки есть. Так, по данным Росстата, число тех, кому не хватает денег даже на еду, за год снизилось с 1,4% до 0,4%. Для сравнения, по ЦФО этот показатель составляет 0,9%, в среднем по России — 0,7%.

48,5% жителей региона денег хватает лишь на еду и одежду.

Почти половине жителей региона (48,5%) денег хватает лишь на еду и одежду, а вот покупка товаров длительного пользования, например, мебели или бытовой техники, для них превращается в неподъемные траты. 30,2% опрошенных легко покупают эти товары, но у них не хватает денег на покупку машины, квартиры или дачи.

Только 1,1% жителей области имеет возможность купить все, что захочет. Примечательно, что год назад таких счастливчиков было больше – 1,3%.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире начали расти цены на хлеб. Первыми об этом узнали предприниматели, которых Владимирский хлебокомбинат оповестил заранее.

Ольга Ефремова

Фото: afortus.com