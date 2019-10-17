17 участковых сразятся за звание лучшего

Стартовал второй этап конкурса «Народный участковый-2019». Онлайн-голосование проходит на сайте УМВД Владимирской области. За почетное звание борются 17 сотрудников полиции из районов региона. Итоги голосования будут объявлены 16 октября.

Победитель представит регион на заключительном, всероссийском этапе конкурса, который состоится в ноябре. В этом году на звание «Народный участковый» города Владимира, в частности, претендует капитан полиции Артем Хрисанфов.

В первом этапе конкурса принимали участие 44 полицейских.

Ранее «Призыв» рассказывал, что лучший участковый России живет в Александровском районе. Майор полиции Ольга Ёжикова стала героиней программы «Наши люди».

Ольга Ефремова

Фото: in-kolomna.ru