Жители Приморья привели Путину в пример Доброград

Жители Приморья на встрече с президентом Российской Федерации привели в пример Доброград. Один из общественников отметил, что не прочь переехать целой семьей в город во Владимирской области. Цена на жилье меньше, чем в Приморском крае, а условия лучше. Речь о таунхаусах зашла во время разговора о необходимости развивать агломерацию Дальнего Востока.

Д. Царев: Ну, почему под Владимиром целый город строится? Доброград. Вот, может, слышали? Жилье там в таунхаусе 40 тысяч рублей квадратный метр стоит, у нас в таунхаусе – 150 тысяч рублей квадратный метр. Я прямо подумываю, что, может, всем семейством, и еще тещу прихватить, и переехать туда, поближе к Москве.

В. Путин: И тещу хотите взять?

Д. Царев: А теща, она такая классная.

В. Путин: У вас хорошая семья.

Д. Царев: Да, и я думаю, что надо… То есть я хотел бы, чтобы вы как-то обратили внимание на вопросы развития агломераций.

Коттеджный город нового типа Владимир Путин знает, причем не по разговорам.

В Доброграде президент был. Три года назад глава государства провел под Ковровом заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Тогда же он отметил Доброград в качестве успешного примера государственно-частного партнёрства.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Доброграде состоялась премьера ледового шоу Ирины Слуцкой «Бесконечная история». Участие в нем также приняли Татьяна Навка, Алексей Ягудин и Петр Чернышев. Площадкой для выступлений стала гладь лесного озера.

Полина Тарбеева

Фото: gorod-dobrograd.ru

Видео: kremlin.ru