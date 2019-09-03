Жертв теракта в Беслане вспоминают во Владимире

Жители Владимира почтят память жертв терактов. Сегодня, 3 сентября, в ВлГУ состоится акция памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Она пройдет у стен храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, рядом с учебным корпусом вуза № 2 (ул. Белоконской, д. 5.). Начало в 17.00. Сначала состоится панихида о погибших детях, мирных жителях и сотрудниках правоохранительных органов.

После службы начнется митинг.

Участники акции вспомнят жертв трагедии в Северной Осетии. Пятнадцать лет назад террористы захватили школу № 1 города Беслана. Их заложниками стали более тысячи человек. В результате этого террористического акта погибли 334 человека, из которых 186 – дети. Более 800 человек были ранены.

Участие в памятной акции примут преподаватели, сотрудники и студенты ВлГУ и других вузов, учащиеся школ, а также представители областной и городской администраций, общественники.

Акция проводится на территории ВлГУ с 2007 года. Памятная дата России «День солидарности в борьбе с терроризмом» установлена в 2005 году.

Ранее «Призыв» писал, что во Владимирской области задержали террористов, готовивших нападение на воинскую часть. Их целью были оружие и боеприпасы.

Ольга Ефремова

Фото группы «ВлГУ — опорный университет Владимирской области»