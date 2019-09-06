Женщинам обещали больше мужчин. Повысит ли это рождаемость?

Мужчин будет больше. Это не предвыборное обещание, а прогноз Росстата. По его расчётам, к 2036 году дельта между слабым и сильным полом сократится. Сейчас на тысячу мужчин приходится 1154 женщины, а будет — 1115. Будет-то будет, но вот какая загогулина: на Владимирской области этот рост, может быть, и не скажется. В том плане, что цифры — общие по стране, а в каждом регионе — свои нюансы. О местных демографических реалиях «Призыв» побеседовал с кандидатом географических наук, доцентом Виктором Викторовичем Кузнецовым.

Перетекание народа

— Росстат обнадёжил дам. Часть их, узнав прогноз, порадовались пусть не за себя, так за дочек — выбор у тех будет богаче. Или радость преждевременна?

— Она не то что преждевременна, она может не оправдаться в какой-либо отдельной территории. Ведь демографические тенденции в разных субъектах РФ разные. Тот же Росстат опубликовал данные о том, что уже сейчас в одном регионе России мужчин больше, чем женщин, — на Чукотке. Но там население всего 46 тысяч человек. Меньше только в Ненецком АО (44 тысячи), однако та входит в Архангельскую область…

Сказать, что во Владимирской области через 15 лет будет столько-то мужчин и столько-то женщин, трудно. На это влияет множество факторов, причем не только демографических, но и, например, экономических. Более развитые регионы привлекают к себе людей молодых и активных. На севере страны это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа — основные нефтегазоносные регионы России, богатые и самодостаточные. А в центре — Москва, чьё влияние Владимирская область испытывает на себе.

Население Москвы — 12,5 млн человек, с приезжими — около 15 млн человек, а в московской агломерации — 20 млн человек

— То есть идёт перетекание молодёжи в более развитые регионы, и это сказывается на других территориях, где население стареет и его становится меньше?

— Именно так. Хотя надо сказать, что в отличие от времён Советского Союза более развит вахтовый метод. В этом больше задействованы мужчины. Невыгодно, когда на новые земли приезжают женщины и тем более семьи. Что значит — приехала семья? Её надо обустроить, поставить детский сад, наладить быт. А мужчине дал койку в общежитии — он живёт. Сейчас даже в Москве очень много сезонников — строителей, рабочих и так далее. Но всё это тоже сказывается на рождаемости: во время вахты парой не обзаведёшься, дома с таким режимом ораву ребятишек не заведёшь — вряд ли жена готова одна нести тяготы воспитания.

— И среди тех, кто намылился в Москву на ПМЖ, тоже мало отцов-героев и матерей-героинь. Там ведь другие заботы – закрепиться надо!

— Да, Москва притягивает многих, далеко не всем удаётся остаться, но всё равно сделать это сейчас легче, чем в советское время. В СССР столица была, по сути, закрытым городом, нужно было приложить неимоверные усилия, чтобы получить московскую прописку. Люди фиктивно женились и выходили замуж, разменивали квартиры, разводились — всё это занимало долгие годы и стоило больших денег. Сейчас — свободный рынок жилья, можно, имея деньги, купить квартиру. Поэтому за постсоветские годы Москва выросла в 2,6 раза по площади и почти на 4 миллиона человек численно. В 1991 году в столице было 8,8 миллиона жителей, сейчас — 12,6 миллиона. Какая-то часть «новых москвичей» — бывшие наши земляки, из Владимирской области, где население сокращается.

Слабые мужики

— Но мы всё же начали разговор с соотношения полов. Почему мужчин меньше, чем женщин, и почему их численность всё же увеличивается?

— Есть целый ряд причин. Во-первых, сама природа распорядилась так, что женщины живут дольше. У них более важные функции: женщина — мать, она должна родить ребёнка, выкормить, вырастить. Мужчина в этом плане более свободен (не буду конкретизировать, чтобы не обидеть собратьев по полу). Во-вторых, мужчины слабее, как это ни парадоксально звучит. Они более подвержены сердечным, лёгочным и другим заболеваниям, доминирующим в структуре смертности. В-третьих, представители сильного пола чаще гибнут, поскольку более активны в стрессовых и конфликтных ситуациях, на дорогах. В-четвёртых, на пенсию они выходят позже, то есть трудятся дольше, а это здоровье не улучшает. И, конечно, очень важный фактор — потребление алкоголя. Пьют! Пьют много, и зачастую бог знает что. Ты сам из Собинки, помнишь 80-е — начало 90-х, когда употребляли суррогаты: стеклоочистители, полироли, скипидар — словом, всё что горит. Это тоже быстрый путь к могиле. Сейчас культура пития выросла, но появилась другая беда — увеличилось число женщин, пьющих наравне с мужчинами.

Во Владимирской области почти 30 тысяч больных наркологическими расстройствами

— Так, а почему же число мужчин по сравнению с женщинами всё же растёт? Ну, или предполагается, что оно вырастет?

— Опять же природа. Она изначально предполагает, что мужчин, поскольку они живут меньше и гибнут чаще, должно рождаться больше. В среднем на 100 девочек появляется 105 мальчиков. И потом наша страна, слава богу, достаточно давно не воевала, не вступала в крупные военные конфликты (а именно они «прореживают» мужское население). Вот это и ведёт к тому, что разрыв между женщинами и мужчинами становится меньше.

Поля и идеология

— Но на росте рождаемости этот показатель вряд ли скажется, я правильно понимаю?

— Скажем так, это не основной фактор. Хорошо, конечно, что потенциально почти каждая девушка будет иметь вторую половинку. Но сколько у нас семей, где растёт всего один ребёнок или вовсе нет детей? Сколько семей, не успев образоваться, распадается? Есть такой показатель — суммарный коэффициент рождаемости. Он показывает среднее количество родившихся детей на одну женщину. Так вот, чтобы был прирост населения, этот коэффициент должен быть 2,15. Сейчас он составляет 1,72 (а в кризисные 90-е доходил до 1,26). В дореволюционной России коэффициент равнялся 7.

В 2013-2015 годах в современной России впервые наблюдался рост населения. Потом ситуация вновь стала ухудшаться

Что было в дореволюционной России такого, чего нет сейчас? Вера и культ семьи. Религия поощряла высокую рождаемость. Приходские священники сами, как правило, были многодетные. Богатые, бедные люди — все имели большие семьи, это было правилом, а не исключением. Сегодня я спрашиваю студентов: кто из вас верующий? Лес рук. А кто регулярно ходит в храм, исповедуется, причащается, соблюдает церковные каноны и предписания? Никого! Свечки покупаем, записочки за здравие и упокой пишем — на этом всё. Нет глубокой веры, нет культа семьи. Меры, стимулирующие рождаемость, недостаточны. Материнский капитал перестали индексировать с 2013 года. Не так давно видный российский демограф Юрий Крупнов предложил вернуть налог на бездетность, который существовал в СССР. Это была бы негативная мотивация. Пока идея не прошла.

— Можно поправить дела за счёт мигрантов.

— Россия для них не очень привлекательная страна. Основные потоки миграции идут в Западную Европу. Сюда приезжают преимущественно выходцы из бывших среднеазиатских республик и республик Кавказа. И то с каждым годом всё меньше и меньше. Сказывается языковой барьер. Если после распада Советского Союза подавляющее большинство жителей Узбекистана, Таджикистана, Киргизии знали русский язык — они его в школах учили, то теперь выросло новое поколение. С русским там неважно… Много приезжало мигрантов с Украины. Но теперь и они реже выбирают Восток, а через Польшу пытаются попасть в Германию или другие западные страны. Бывших соотечественников, возвращению которых посвящена целая программа, тоже не бурный поток. Не привлекает даже обещанный дальневосточный гектар. Вот тебе нужен дальневосточный гектар?

— Нет. А что я с ним делать буду? К тому же и здесь полно брошенной земли.

— Земли, действительно, много и отношение к ней нерациональное. Вот ты из Собинки во Владимир раньше на автобусе ехал – что вдоль дороги видел?

— Поля.

— Какие?

— Обычные. Колхозные. Капуста там росла, морковь, свёкла – да много чего.

— Это были орошаемые поля. Сейчас этого нет. Земля зарастает или на ней появляются предприятия. А как ты думаешь, почему в 1858 году Лука Лосев, построивший ткацкую фабрику в Собинке (с чего, собственно, город и начался), решил поставить её именно в этом месте?

— Клязьма рядом. Может, водные ресурсы нужны были. Или река как транспортная артерия?

— Да нет. Просто там пустошь была. Неудобицы. Болота. Там земля копейки стоила. Поля берегли, они были дороги, а здесь можно было строить. Это тоже показывает отношение к аграрным ресурсам, понимание их значимости. И ещё во многом утрачена связь человека с землёй, с крестьянским трудом. Вот ещё в середине прошлого века в той же Собинке почти все жители держали огороды, домашнюю скотину — свиней, коров. Было три огромных стада, которые летом каждый день гоняли пастись: одно — в Сокольники, второе — в пойму Клязьмы на Пески, третье — к «Звезде» (разные районы Собинки. – Прим авт.). При Хрущёве это всё запретили, нарушили. Позже, в 60-х, на моей памяти, одна семья попыталась купить корову — молочком внука баловать. Через месяц они не знали, что с ней делать: корову надо кормить, корову надо доить, корову надо пасти, а косить некому и пастуха нет. Утрачена крестьянская жилка, сельский уклад забыт, далеко не все сейчас могут работать на земле. А тем более ехать через всю страну за дальневосточным гектаром.

По прогнозам Владимирстата, почти на 200 тысяч человек сократиться численность населения Владимирской области к 2035 году. Сейчас в регионе проживают 1 млн 380 тысяч человек

— Мы с вами далеко ушли. Давайте из полей вернёмся ближе к теме рождаемости. Можно как-то поправить дела?

— Целым комплексом мер самых различных — и социальных, и экономических, и связанных с идеологией, то есть воспитанием культа семьи. Не просто семьи, а многодетной. Чтобы остановить падение численности населения России, половина всех семей к 2040 году должны быть многодетными. Но у нас сейчас Росстат выдаёт другие прогнозы, где фигурирует убыль. И чтобы изменить ситуацию, нужны очень, очень, очень серьёзные шаги государства.

— Но пока довольствуемся другим прогнозом — по сближению количества женщин и мужчин. Может, хоть кому-то от этого легче.

Николай Лившиц

Главное фото: bannik.ru