Женщина погибла на пожаре в деревянном доме

Крупный пожар, случившийся накануне вечером в многоквартирном доме поселка Красное Пламя Александровского района, оставил без крова жителей 7 квартир. Есть погибший, предположительно женщина. Сейчас личность устанавливается. Сообщение о возгорании в одноэтажном деревянном доме поступило на пульт спасателей в 20:38. Когда пожарные подразделения Александровского гарнизона были на месте, дом был полностью охвачен огнем.

Известно, что дом рассчитан на 10 квартир, однако три из них пустовали. Почувствовав запах дыма, 15 жильцов дома, в том числе двое детей, самостоятельно покинули помещение.

Огонь полыхал на площади 300 квадратных метров.

— Открытое горение было ликвидировано в 22:50. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. В 4:02 пожар был полностью ликвидирован. На месте работали 14 человек и 5 единиц техники, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Жильцы дома расселены по родственникам и знакомым. На 9:00 запланировано проведение КЧС в администрации Александровского района.

Ранее «Призыв» сообщал о еще одном крупном пожаре в поселке Красное Пламя. Горело здание школы на площади 700 квадратных метров.

Ольга Ефремова

Фото: ivbg.ru