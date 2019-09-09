Жалобы на перебои с отоплением теперь принимают онлайн

Жители Владимира теперь могут пожаловаться на перебои с отоплением онлайн. Компания «Т Плюс» запустила ресурс teplo.energy. Замечания и предложения принимают через специальную форму обратной связи. В пресс-службе компании уточняют, что обращения, связанные с нарушением качества теплоснабжения из-за ремонтных работ на сетях, рассматриваются в течение одного дня. После этого заявителю направляется ответ со сроками завершения ремонта. Если для выяснения причины необходимо привлечь управляющую компанию или коммунальную организацию, на подготовку ответа будет отведено до пяти дней.

На ответ энергетикам понадобится один день.

На портале также размещается информация о ремонтных работах на теплосетях и продолжительности связанных с ними отключений отопления и горячей воды. Посетители ресурса могут также узнать, какие именно многоквартирные дома и объекты попадают под ограничения, уточнить, в каком районе областного центра организованы работы, какого они характера, для чего проводятся, сколько продлятся.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирский филиал «Т Плюс» завершил гидравлические испытания магистральных и разводящих теплосетей города. Проверили 663,7 км трубопроводов.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»