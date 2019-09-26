Жалоба ООО «УралСтрой» на положения документации признана обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «УралСтрой» на положения документации при проведении электронного аукциона на мероприятия по реализации проекта создания комфортной городской среды «Суздаль-Зарядье-Активация» выполнение работ по комплексному благоустройству Торговых рядов г. Суздаль ул. Ленина д. 63″А».

Заявитель полагает, что проект контракта рассматриваемой закупки содержит нарушения Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно нарушение части 4,5, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив материалы дела, заслушав мнение представителя заказчика, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «УралСтрой» на положения документации обоснованной.

Вместе с тем, рассмотрев материалы дела, проанализировав положения Закона о контрактной системе в сфере закупок и положения действующего законодательства, Комиссия Владимирского УФАС установила, что выявленные в ходе рассмотрения дела нарушения не повлияли на результаты определения поставщика, а также пришла к выводу о нецелесообразности выдачи заказчику предписания.