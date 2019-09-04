Жалоба ООО «Траст» (г.Владимир) на положения аукционной документации признана обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Траст» на положения документации электронного аукциона на закупку горюче-смазочных материалов для нужд ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница».

По мнению заявителя, в аукционной документации неправомерно требуется к поставке летнее топливо, однако срок поставки приходится на межсезонный и зимний период с момента заключения контракта в течении четырех месяцев.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Траст» по доводам, изложенным в ней, обоснованной. Вместе с тем, так как закупка была отменена по инициативе заказчика на момент рассмотрения жалобы, Комиссия приняла решение предписание об устранении нарушений законодательства в отношении заказчика не выносить.