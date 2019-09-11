Жалоба ООО «СОЮЗ» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «СОЮЗ» на положения документации об аукционе в электронной форме на поставку жилого помещения (благоустроенной квартиры) для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальном образовании г. Владимир.

Заявитель в своей жалобе указал, что в техническом задании в части условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг заказчик требует указать конкретный адрес квартиры, что, по мнению общества, может привести к получению заказчиком сведений об участнике аукциона, а также к ограничению количества участников закупки и нарушению статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок, поскольку участник закупки не обязан на момент подачи заявки, иметь товар, являющийся предметом закупки в наличии, и соответственно может не знать почтовый адрес жилого помещения.

Контрольный орган в сфере закупок установил, что заказчик вправе включить в документацию о проведении электронного аукциона такие характеристики услуги, которые отвечают его потребностям, также вправе в необходимой степени детализировать предмет электронного аукциона. Закон о контрактной системе в сфере закупок не обязывает заказчика устанавливать требования к характеристикам услуги, которые удовлетворяли бы всех возможных участников закупок для государственных (муниципальных) нужд.

Рассмотрев представленные документы, заслушав мнения сторон, Комиссия пришла к выводу о признании жалобы ООО «СОЮЗ» по доводам, изложенным в ней необоснованной.