Жалоба ООО «Проект Строй» на положения аукционной документации признана обоснованной, в отношении заказчика выдано предписание

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Проект Строй» на положения документации электронного аукциона на выполнение работ по реализации проекта создания комфортной городской среды «Суздаль-Зарядье-Активация» выполнение работ по комплексному благоустройству Торговых рядов г.Суздаль, ул.Ленина, д.63а.

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушениями требований законодательства в части описания предмета закупки. В частности, указан недействующий в настоящий момент ГОСТ на ряд товаров, используемых при выполнении работ, также значительно сокращен срок предоставления заказчику (в течении 10 дней с момента заключения контракта) копии разрешения (открытого листа) на проведение археологических работ.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Проект Строй» по доводам, изложенным в ней, обоснованной. В отношении заказчика вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.