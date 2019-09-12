Жалоба ООО «Новая Линия» признана обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Новая Линия» на положения документации об электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной для теплоснабжения поселка Мелехово.

По мнению заявителя, в действиях заказчика содержатся нарушения требований части 3 статьи 7, частей 1,2 статьи 33, части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок, что создает значительные затруднения при формировании заявки на участие в аукционе, что приводит к необоснованному и неправомерному ограничению количества участников размещения заказа.

Проанализировав документацию об электронном аукционе контрольный орган в сфере закупок приходит к выводу, что положения инструкции по предоставлению сведений о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а также таблица с техническими характеристиками товаров документации об аукционе не позволяют надлежащим образом заполнить заявку на участие в аукционе, поскольку вводят участников закупки в заблуждение.

Также рассмотрев материалы дела, Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что по спорным позициям документации электронного аукциона заказчиком установлены некорректные и неоднозначные требованиям к техническим характеристикам товаров, используемым при выполнении работ, которые могут вводить потенциальных участников закупки в заблуждение.

Рассмотрев представленные документы, Комиссия пришла к выводу о признании жалобы ООО «Новая Линия» по доводам, изложенным в ней обоснованной.