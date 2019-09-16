Жалоба ООО «МедЭксперт» (Тульская область) на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «МедЭксперт» на положения документации электронного аукциона на поставку в 2019 году инвалидам (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) технических средств реабилитации – слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления для нужд ГУ ВРО ФСС РФ.

По мнению заявителя, совокупности параметров технического задания аукционной документации соответствует продукция единственного отечественного производителя ООО «ЗСА РИТМ». Кроме того, заказчиком неправомерно не установлено требование о наличии у участников закупки лицензии на осуществление медицинской деятельности по сурдологии-отолориноларингологии.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «МедЭксперт» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.