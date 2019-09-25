Жалоба ООО «КС-Строй» на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «КС-Строй» на положения документации об электронном аукционе на право заключить контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений эндоскопического и неврологического отделений здания ГБУЗ ВО «Вязниковская РБ» по адресу: г. Вязники, ул. Киселева, д.72 для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Вязниковская районная больница».

По мнению заявителя, при описании объекта закупки в техническом задании рассматриваемого электронного аукциона заказчиком допущены нарушения пунктов 1 и 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок, выразившиеся в необъективном описании объекта закупки и установлении требований к товарам, которые влекут за собой ограничение количества участников закупки.

При рассмотрении жалобы представитель заказчика и представитель уполномоченного органа возразили относительно существа жалобы.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «КС-Строй» необоснованной.