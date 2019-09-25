Жалоба ООО «ЭкспертЪ» на положения аукционной документации признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ЭкспертЪ» на положения документации об электронном аукционе на право заключить контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений эндоскопического и неврологического отделений здания ГБУЗ ВО «Вязниковская РБ».

По мнению заявителя, документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушения статьи 33, 34, 96 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

При рассмотрении жалобы представитель уполномоченного органа возразил относительно доводов жалобы, считая их несостоятельными и необоснованными в полном объеме.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «ЭкспертЪ» необоснованной.