Жалоба ООО «ГК «ИНТРА»» признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ГК «ИНТРА» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение в 2019 году работ по изготовлению для инвалида технического средства реабилитации – протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии.

Заявитель жалобы указывает на неправомерность отклонения его заявки от участия в данном электронном аукционе в виду несоответствия п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, разделу IX документации электронного аукциона «Техническое задание», так как не представлены сведения о комплектности изделий.

Представители аукционной комиссии при рассмотрении пояснили, что данный участник закупки был отклонен так как не указал в своей заявке информацию о количестве и виде чехлов (шерстяные или хлопчатобумажные) к поставляемому товару.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС признала жалобу ООО «ГК «ИНТРА» необоснованной.