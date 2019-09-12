Жалоба ООО «Фемида» признана необоснованной, заказчику выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «Фемида» на действия комиссии при проведении аукциона в электронной форме на поставку жилого помещения (благоустроенной квартиры) для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальном образовании г.Владимир.

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно признала его заявку несоответствующей требованиям аукционной документации и необоснованно не допустила его к участию в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «Фемида» по доводам, изложенным в ней необоснованной.

Однако в результате проведенной внеплановой проверки Комиссия установила, что заказчик нарушил требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В силу изложенного, в отношении заказчика аукционной комиссии, оператора электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.