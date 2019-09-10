Жалоба ООО «ФАВОРИТ» признана обоснованной, аукционной комиссии, оператору электронной площадки выдано предписание об устранении нарушений

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ФАВОРИТ» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия и благоустройству территории больничного комплекса по адресу: г.Вязники, ул.Киселева, д.72 для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Вязниковская районная больница».

Комиссия установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя вторые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, неправомерно приняла решение о несоответствии заявки ООО «ФАВОРИТ» на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям указанным в протоколе подведения итогов электронного аукциона.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «ФАВОРИТ» обоснованной.

В силу изложенного, в отношении аукционной комиссии, оператора электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.