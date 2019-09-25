Жалоба ООО «ЕСКО» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «ЭСКО» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить государственный (муниципальный) контракт (или гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения МНН Ботулинический токсин типа А для нужд ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г. Владимира.

Заявитель полагает, что аукционная комиссия неправомерно признала первую часть заявки ООО «МЕДФАРМ» соответствующей требованиям аукционной документации.

По мнению представителя уполномоченного органа, нарушений законодательства при осуществлении данной закупки со стороны аукционной комиссии не допущено, так как ООО «МЕДФАРМ» в своей заявке указало конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе.

В результате изучения представленных документов, рассмотрения жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «ЕСКО» необоснованной.