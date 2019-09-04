Жалоба ООО «Автобан» на действия аукционной комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Автобан» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Владимире.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Автобан» по причине того, что в составе второй части заявки не предоставлено решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия данного решения (срок действия документа, представленного в составе заявки, истек).

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Автобан» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.