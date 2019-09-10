Жалоба ИП «Т..». признана обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ИП Т… на положения документации об электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на Мероприятия по реализации проекта создания комфортной городской среды «Суздаль-Зарядье-Активация» выполнение работ по комплексному благоустройству Торговых рядов г. Суздаль ул. Ленина д. 63 «А» для нужд муниципального образования городского поселения город Суздаль Владимирской области.

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушениями требований законодательства в части описания предмета закупки. В частности, указан недействующий в настоящий момент ГОСТ на ряд товаров, используемых при выполнении работ, также значительно сокращен срок предоставления заказчику (в течении 10 дней с момента заключения контракта) копии разрешения (открытого листа) на проведение археологических работ.

Рассмотрев представленные документы, заслушав мнения сторон, Комиссия пришла к выводу о признании жалобы ИП «Т…» по доводам, изложенным в ней обоснованной.