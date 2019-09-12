Жалоба ИП «Н…» признана частично обоснованной, заказчику выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ИП «Н…» на действия комиссии при проведении аукциона в электронной форме на поставку жилого помещения (благоустроенной квартиры) для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальном образовании г.Владимир.

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно признала его заявку несоответствующей требованиям аукционной документации и необоснованно не допустила его к участию в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что заявителем в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок и документации об аукционе в электронной форме были указаны конкретные виды инженерных систем, однако исходя из требований документации, заявителем не были указаны конкретные характеристики по обеспечению жилого помещения инженерными системами.

Таким образом, заявка заявителя подлежала отклонению, как не соответствующая требованиям аукционной документации.

По второму основанию отклонения Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что заявка отклонению не подлежала.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ИП «Н…» по доводам, изложенным в ней частично обоснованной.

Однако в результате проведенной внеплановой проверки Комиссия установила, что заказчик нарушил требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В силу изложенного, в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.